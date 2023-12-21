Виверження вулкана в Ісландії слабшає, мешканців найближчого міста ненадовго пустять додому

Інтенсивність виверження вулкана поблизу Рейк’явіка суттєво знизилася, а мешканцям найближчого міста Гріндавік ненадовго дозволять повернутися додому.

Про це повідомляє RUV, пише "Європейська правда".

Лава витікає з двох основних джерел у майже 4-кілометровій тріщині, яка утворилася на початку виверження. Порівняно з першими днями, інтенсивність суттєво знизилася – до приблизно 10 кубометрів лави за секунду.

Площа застиглої лави досягла 3,7 квадратних кілометра.

З опівночі в районі виверження було 20 дрібних підземних поштовхів, тоді як протягом середи – загалом 65.

Мешканцям найближчого міста Гріндавік дозволили повернутися додому у період з 7 до 16 години визначеними дорогами. У перші дні перебувати у місті могли лише фахівці служб надзвичайних ситуацій.

Стежити за виверженням можна у реальному часі – для цього суспільний мовник запустив трансляцію з кількох камер, встановлених з різних ракурсів. Втім, видимість буває поганою через дим і опади.

Нагадаємо, у Службі цивільного захисту Ісландії подякували громадянам, які "стримуються від спокуси" поїхати подивитися на виверження, та зазначили, що вже рятували кількох людей, які недооцінили ситуацію.