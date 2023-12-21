Извержение вулкана в Исландии ослабевает, жителей ближайшего города ненадолго пустят домой

Интенсивность извержения вулкана вблизи Рейкьявика существенно снизилась, а жителям ближайшего города Гриндавик ненадолго позволят вернуться домой.

Об этом сообщает RUV, пишет "Европейская правда".

Лава вытекает из двух основных источников в почти 4-километровой трещине, которая образовалась в начале извержения. По сравнению с первыми днями интенсивность существенно снизилась – примерно до 10 кубометров лавы в секунду.

Площадь застывшей лавы достигла 3,7 квадратных километра.

С полуночи в районе извержения было 20 мелких подземных толчков, тогда как в течение среды – всего 65.

Жителям ближайшего города Гриндавик разрешили вернуться домой в период с 7 до 16 часов по определенным дорогам. В первые дни находиться в городе могли только специалисты служб чрезвычайных ситуаций.

Следить за извержением можно в реальном времени – для этого общественный вещатель запустил трансляцию с нескольких камер, установленных с разных ракурсов. Впрочем, видимость бывает плохой из-за дыма и осадков.

Напомним, в Службе гражданской защиты Исландии поблагодарили граждан, которые "сдерживаются от соблазна" поехать посмотреть на извержение, и отметили, что уже спасали нескольких человек, недооценивших опасность.