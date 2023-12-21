Кубраков вперше зустрівся з новим міністром інфраструктури Польщі: говорили про блокаду кордону

Віцепрем’єр з питань відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков та новий міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак провели першу зустріч у Варшаві.

Про це Кубраков розповів у своєму Facebook, пише "Європейська правда".

Ключовим питанням у розмові була ситуація з блокадою кордону.

"Ми представили ключові цифри та аналітичні дані вантажних перевезень українськими та польськими перевізниками, які свідчать – проблем, про які говорять протестувальники, насправді немає.

Обговорили аргументи та позицію польської сторони. Важливо прийти до єдиного розуміння цифр та даних щодо перевезень та частки ринку, що займають наші та польські перевізники", – зазначив Кубраков.

Його аргументами було те, що в умовах блокади портів Україна більше ніж будь-коли залежить від автотранспортних перевезень, і від цього залежить і критично важливий імпорт для України, і експортна логістика.

"Порушили питання створення окремої електронної черги для порожніх фур на "Ягодин – Дорогуськ". Ми пропонували це раніше – ми зробили. З понеділка реєстрація в окрему чергу розпочалась, проте очевидно вплив цього рішення побачити неможливо, адже кордон заблоковано повністю (за добу з Ягодина виїхало 3 вантажівки!).

Також ми зі свого боку наголосили про термін перебування для вантажівок на іноземній реєстрації. Наразі він складає 60 діб замість 20", – зазначив міністр.

Він додав, що цього тижня має відбутися нова зустріч з представниками уряду Польщі вже у Києві і на ній "планують прийти до спільної позиції".

Нагадаємо, блокада польських перевізників триває з 6 листопада, ключова її вимога – повернути систему дозволів для українських перевізників.

У понеділок, 18 грудня, перевізники відновили блокаду пункту пропуску "Дорогуськ – Ягодин" після того, як її переривали через заборону місцевої влади.