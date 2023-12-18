Польські перевізники знову почали блокувати КПП "Дорогуськ – Ягодин" на кордоні з Україною

Польські перевізники в понеділок, 18 грудня, після 15:00 за Києвом відновили блокаду пункту пропуску "Дорогуськ – Ягодин" на кордоні з Україною, вимагаючи обмежити допуск українських водіїв на їхній ринок перевезень.

Про це сповістила Державна прикордонна служба України, повідомляє "Європейська правда".

У ДПСУ вказують, що організатори блокади планують пропускати лише по одному ваговозу на годину, причому йдеться про вантажі безпекового та гуманітарного характеру й ті, які перевозять тварин, продукти, що швидко псуються тощо.

"За наявною інформацією, протестувальники не планують перешкоджати руху автобусів", – додали українські прикордонники.

Там нагадали, що після розблокування КПП 11 грудня кількість ваговозів, які його перетнули, зросла: лише за минулу добу оформили 1100 вантажних транспортних засобів, а станом на ранок понеділка в черзі були 2300.

Нагадаємо, 15 грудня Люблінський окружний суд дозволив польським перевізникам поновити протест на пункті пропуску "Дорогуськ" із 18 грудня, який до того заблокував голова гміни.

Блокада польських перевізників триває з 6 листопада, ключова її вимога – повернути систему дозволів для українських перевізників.

Тим часом у Медиці з 23 листопада протестують фермери з організації "Ошукане село". Вони вимагають, серед іншого, дотацій на кукурудзу.