Кубраков впервые встретился с новым министром инфраструктуры Польши: говорили о блокаде границы

Вице-премьер по вопросам восстановления – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков и новый министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак провели первую встречу в Варшаве.

Об этом Кубраков рассказал в своем Facebook, пишет "Европейская правда".

Ключевым вопросом в разговоре была ситуация с блокадой границы.

"Мы представили ключевые цифры и аналитические данные грузовых перевозок украинскими и польскими перевозчиками, которые свидетельствуют – проблем, о которых говорят протестующие, на самом деле нет.

Обсудили аргументы и позицию польской стороны. Важно прийти к единому пониманию цифр и данных по перевозкам и доли рынка, которые занимают наши и польские перевозчики", – отметил Кубраков.

Его аргументами было то, что в условиях блокады портов Украина больше чем когда-либо зависит от автотранспортных перевозок, и от этого зависит и критически важный импорт для Украины, и экспортная логистика.

"Подняли вопрос создания отдельной электронной очереди для пустых фур на "Ягодин – Дорогуск". Мы предлагали это раньше – мы сделали. С понедельника регистрация в отдельную очередь началась, однако очевидно влияние этого решения увидеть невозможно, ведь граница заблокирована полностью (за сутки с Ягодина выехало 3 грузовика!).

Также мы со своей стороны отметили о сроке пребывания для грузовиков на иностранной регистрации. Сейчас он составляет 60 суток вместо 20", – отметил министр.

Он добавил, что на этой неделе должна состояться новая встреча с представителями правительства Польши уже в Киеве и на ней "планируют прийти к общей позиции".

Напомним, блокада польских перевозчиков продолжается с 6 ноября, ключевое ее требование – вернуть систему разрешений для украинских перевозчиков.

В понедельник, 18 декабря, перевозчики возобновили блокаду пункта пропуска "Дорогуск – Ягодин" после того, как ее прерывали из-за запрета местных властей.