Литва домовилася зі Швецією про придбання мобільної системи ППО

Міністерство національної оборони Литви ініціює придбання мобільної системи протиповітряної оборони.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє пресслужба відомства.

Заступниця міністра національної оборони Литви Грета Моніка Тучкуте 20 грудня у Стокгольмі підписала попередню угоду з Адміністрацією оборонного майна Швеції (FMV). Таким чином, Литва приєдналася до контракту на придбання систем протиповітряної оборони малої дальності, що проводиться цією установою.

"Система ППО малої дальності значно посилить захист нашого повітряного простору. У співпраці з FMV ми ініціюємо подальші процедури закупівлі, під час яких буде визначена точна ціна, обсяг і всі інші деталі", – говорить заступниця міністра оборони.

Планується, що перші компоненти системи ППО малої дальності можуть бути доставлені до Литви у 2025 році, а вся система – до 2027 року.

Під час візиту до Стокгольма заступниця міністра також провела двосторонню зустріч із заступником міністра оборони Швеції Петером Сандволлом.

Вони обговорили посилення співпраці між країнами після набуття Швецією членства в НАТО, в тому числі можливе залучення шведів до Місії повітряної поліції НАТО або Ротаційної моделі протиповітряної оборони НАТО. Заступники міністрів також обговорили коаліцію з розмінування України, сформовану Литвою.

Нагадаємо, наприкінці вересня цього року повідомлялося, що Литва розраховує отримати системи ППО від Швеції та Фінляндії.

Країни НАТО погодили модель протиповітряної оборони в червні цього року у відповідь на заклики країн Балтії до союзників посилити протиповітряну оборону в регіоні.