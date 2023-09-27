Литва розраховує отримати системи ППО від Швеції та Фінляндії

Литва очікує, що Фінляндія і Швеція зроблять свій внесок у модель ротаційної протиповітряної оборони (ППО) в країнах Балтії.

Про це, як пише "Європейська правда", в інтерв'ю BNS заявив міністр оборони Арвідас Анушаускас, повідомляє LRT.

За словами міністра, для моделі ротаційної ППО Вільнюс розглядає як нових, так і майбутніх членів НАТО, зокрема, Фінляндію і Швецію, які мають певні можливості.

"Я думаю, що вони точно не відмовляться від участі в цій моделі. Але просто потрібен час, щоб все це узгодити", – додав він.

Анушаускас зазначив, що кількість країн, здатних розмістити засоби ППО в інших країнах, можна перерахувати на пальцях однієї руки.

"Звичайно, ми зверталися, вели переговори, закликали, говорили на всіх рівнях, але я б поки що не сказав, що у нас є конкретні зобов'язання щодо тимчасового розміщення. Однак я думаю, що цей час прийде", – переконаний міністр оборони Литви.

Країни НАТО погодили модель протиповітряної оборони в червні цього року у відповідь на заклики країн Балтії до союзників посилити протиповітряну оборону в регіоні.

Завдяки цьому союзники по НАТО отримали необмежений доступ до об'єднаного повітряного простору країн Балтії для проведення масштабних навчань.

З огляду на дефіцит систем ППО, країни Балтії запропонували ротаційне розгортання сил і засобів протиповітряної оборони, аргументуючи це тим, що це дозволило б перейти від майже 20-річної місії НАТО з патрулювання повітряного простору до місії з протиповітряної оборони.

Раніше повідомлялося, що Литва придбає системи ППО NASAMS попри вибір Естонії та Латвії на користь IRIS-T.