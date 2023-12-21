Литва договорилась со Швецией о приобретении мобильной системы ПВО

Министерство национальной обороны Литвы инициирует приобретение мобильной системы противовоздушной обороны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает пресс-служба ведомства.

Заместитель министра национальной обороны Литвы Грета Моника Тучкуте 20 декабря в Стокгольме подписала предварительное соглашение с Администрацией оборонного имущества Швеции (FMV). Таким образом, Литва присоединилась к контракту на приобретение систем противовоздушной обороны малой дальности, проводимому этим учреждением.

"Система ПВО малой дальности значительно усилит защиту нашего воздушного пространства. В сотрудничестве с FMV мы инициируем дальнейшие процедуры закупки, во время которых будет определена точная цена, объем и все другие детали", – говорит заместитель министра обороны.

Планируется, что первые компоненты системы ПВО малой дальности могут быть доставлены в Литву в 2025 году, а вся система – до 2027 года.

Во время визита в Стокгольм заместитель министра также провела двустороннюю встречу с заместителем министра обороны Швеции Петером Сандволлом.

Они обсудили усиление сотрудничества между странами после обретения Швецией членства в НАТО, в том числе возможное привлечение шведов к Миссии воздушной полиции НАТО или Ротационной модели противовоздушной обороны НАТО. Заместители министров также обсудили коалицию по разминированию Украины, сформированную Литвой.

Напомним, в конце сентября этого года сообщалось, что Литва рассчитывает получить системы ПВО от Швеции и Финляндии.

Страны НАТО согласовали модель противовоздушной обороны в июне этого года в ответ на призывы стран Балтии к союзникам усилить противовоздушную оборону в регионе.