Орбан пояснив, як сталася його зустріч із Зеленським в Аргентині: "попутними вітрами"

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан вперше розповів деталі короткої розмови з президентом України Володимиром Зеленським в Аргентині.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова наводить Telex.

Орбан сказав, що їхня коротка зустріч із Зеленським у парламенті Аргентини сталася "завдяки попутному вітру".

Він сказав, що прийняв запрошення Зеленського поговорити про питання двосторонніх відносин, але з умовою, що міністри закордонних справ підготують зустріч.

За його словами, вони тоді говорили про питання, пов’язані з вступом України до ЄС, і Орбан сказав Зеленському, що "спершу Єврорада має ухвалити рішення".

Зеленський раніше розповідав, що у розмові просив Орбана назвати хоча б одну причину, чому Україна не має бути в ЄС.

Він також сказав, що Україні та Угорщині потрібна "конструктивна зустріч", тому що вони як країни-сусіди не можуть не розмовляти.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, саме через Віктора Орбана Зеленського не запросили особисто на саміт ЄС, побоюючись, що це може зашкодити спробам переконати угорського лідера не блокувати рішення по українських питаннях.