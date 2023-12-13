Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

Президент Володимир Зеленський розповів, що під час розмови з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном попросив його назвати хоча б одну причину, чому Україна не має бути в ЄС.

Про це Зеленський сказав на пресконференції спільно з учасниками Саміту країн Північної Європи в Осло, його цитує "Українська правда",

"Я не можу сказати, що це була особливо чи навмисно спланована зустріч. У нас був діалог. Це правда", – сказав він, кажучи про свої переговори з Орбаном у Аргентині.

"Я думаю, що нам треба організувати конструктивну зустріч між нашими державами, бо ми маємо спільні кордони, ми сусіди і нам потрібно розмовляти.

Одна із дуже важливих тем, які підіймав із ним, стосувалася саме того, що нам потрібно розмовляти, потрібно вирішувати проблеми. Саме тому нам просто потрібно зустрітися. Я показував йому своє позитивне ставлення до цієї ідеї", – зазначив Зеленський.

За словами президента, він дав зрозуміти Орбану, що той не має жодної причини блокувати членство України в Європейському Союзі.

"Я попросив його назвати мені хоча б одну причину. Не три, не п'ять, не десять, а лише одну причину, і я чекаю відповіді", – сказав Зеленський.

У середу президент Зеленський попередив: якщо Угорщина заблокує рішення ЄС – це означатиме, що вето наклав Путін.

Детально про те, з яким розкладом сил Україна стикнулася перед початком саміту ЄС, дивіться у поясненні "ЄвроПравди" з Брюсселя.