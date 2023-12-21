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Орбан объяснил, как произошла его встреча с Зеленским в Аргентине: "попутными ветрами"

Четверг, 21 декабря 2023, 14:28

Премьер Венгрии Виктор Орбан впервые рассказал детали короткого разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в Аргентине.

Как сообщает "Европейская правда", его слова приводит Telex.

Орбан сказал, что их короткая встреча с Зеленским в парламенте Аргентины произошла "благодаря попутному ветру".

Он сказал, что принял приглашение Зеленского поговорить о вопросах двусторонних отношений, но с условием, что министры иностранных дел подготовят встречу.

По его словам, они тогда говорили о вопросах, связанных со вступлением Украины в ЕС, и Орбан сказал Зеленскому, что "сначала Евросовет должен принять решение".

Зеленский ранее рассказывал, что в разговоре просил Орбана назвать хотя бы одну причину, почему Украина не должна быть в ЕС.

Он также сказал, что Украине и Венгрии нужна "конструктивная встреча", потому что они как страны-соседи не могут не разговаривать.

Напомним, по данным СМИ, именно из-за Виктора Орбана Зеленского не пригласили лично на саммит ЕС, опасаясь, что это может повредить попыткам убедить венгерского лидера не блокировать решения по украинским вопросам.

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Орбан Зеленский