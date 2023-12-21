Фінляндія дає Україні 21-ий пакет військової допомоги на 106 млн євро

Президент Фінляндії за пропозицією уряду країни схвалив надання Україні чергового пакета військової допомоги.

Про це сповістило фінське Міністерство оборони, повідомляє "Європейська правда".

Цей пакет військової допомоги Україні став двадцять першим для Фінляндії з початку повномасштабного вторгнення. Його вартість, за оцінкою міністерства, становить приблизно в 106 мільйонів євро.

"Фінляндія прагне підтримувати Україну як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Загальна вартість пакетів оборонного обладнання, які ми вже поставили, становить 1,6 мільярда євро", – прокоментував фінський міністр оборони Антті Хякканен.

Традиційно фінська сторона не розголошує подробиць ані вмісту пакета, ані термінів його відправлення в Україну "з оперативних міркувань та для забезпечення безпечної доставки допомоги".

Про попередній пакет військової допомоги вартістю близько 100 мільйонів євро Фінляндія оголошувала в листопаді.