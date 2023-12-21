Финляндия дает Украине 21-ый пакет военной помощи на 106 млн евро

Президент Финляндии по предложению правительства страны одобрил предоставление Украине очередного пакета военной помощи.

Об этом сообщило финское Министерство обороны, пишет "Европейская правда".

Этот пакет военной помощи Украине стал двадцать первым для Финляндии с начала полномасштабного вторжения. Его стоимость, по оценке министерства, составляет примерно в 106 миллионов евро.

"Финляндия стремится поддерживать Украину как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Общая стоимость пакетов оборонного оборудования, которые мы уже поставили, составляет 1,6 миллиарда евро", – прокомментировал финский министр обороны Антти Хякканен.

Традиционно финская сторона не разглашает подробностей ни содержания пакета, ни сроков его отправки в Украину "по оперативным соображениям и для обеспечения безопасной доставки помощи".

О предыдущем пакете военной помощи стоимостью около 100 миллионов евро Финляндия объявляла в ноябре.