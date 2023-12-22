NYT: США посилять тиск на фінустанови, які допомагають РФ з компонентами зброї в обхід санкцій

Адміністрація Байдена планує посилити тиск на банки та фінансові компанії, які допомагають Росії ухилятися від суворих санкцій щодо доступу до військових технологій та обладнання, які допомагають їй у війні проти України.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо виданню The New York Times від власних джерел.

Про цей крок адміністрація Байдена оголосить в п'ятницю. Він буде зроблений після того, як спроби Сполучених Штатів обмежити доступ Росії до поставок, необхідних їй для створення нових ракет та інших видів озброєнь, виявилися безрезультатними.

Протягом останніх двох років Сполучені Штати і Європа запровадили суворі санкції проти Росії. Але нелегальна мережа торговців і контрабандистів, які працюють за підтримки тіньових фінансових фірм, допомагає Росії отримати доступ до заборонених товарів, необхідних для поповнення її військового арсеналу.

У п'ятницю президент Байден підпише указ, що надає Міністерству фінансів повноваження накладати санкції на банки та інші фінансові установи, які сприяють цим незаконним операціям і дозволяють контрабандистам отримувати гроші.

Високопосадовці адміністрації описали нові повноваження як інструмент, який дозволить Сполученим Штатам "підкидати пісок" у шестерні російського військово-промислового комплексу.

Західні фінансові установи в основному припинили вести бізнес з Росією. Але представники адміністрації Байдена очікують, що загроза нових санкцій спонукатиме американські та європейські фінансові компанії чинити тиск на банки в інших країнах, щоб ті уникали російських контрабандних схем.

Нагадаємо, цього тижня Сполучені Штати оголосили, що переходять до наступного етапу посилення санкцій проти російських нафтових доходів, спрямованих на недопущення обходу "стелі цін" на морське транспортування нафти з РФ і посилення контролю за такими діями.

Адміністрація Байдена також активізувала зусилля з конфіскації близько 300 мільярдів доларів суверенних російських активів, заморожених на території західних країн.