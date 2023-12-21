NYT: США активніше працюють над конфіскацією активів РФ для України на тлі блокади в Конгресі

Адміністрація президента США Джо Байдена активізувала зусилля з конфіскації близько 300 мільярдів доларів суверенних російських активів, заморожених на території західних країн, намагаючись таким чином компенсувати неможливість виділення додаткових коштів у Конгресі.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в матеріалі The New York Times.

Хоча США раніше категорично виступали проти конфіскації суверенних активів Центрального банку РФ, нині Білий дім у межах "Групи семи" почав активніше обговорювати, чи може використати наявні повноваження для використання цих коштів або ж мусить звернутись до Конгресу.

За даними співрозмовників NYT, США тиснуть на Велику Британію, Францію, Німеччину, Італію, Канаду та Японію з тим, щоб стратегія використання суверенних росактивів була готова до 24 лютого 2024 року – другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Сам Байден поки остаточно не підтримав такий варіант, стверджує газета.

Джерела The New York Times вказують на низку питань, які G7 ще належить вирішити. Серед іншого, йдеться про те, чи будуть конфісковані активи спрямовані безпосередньо в Україну аби ж будуть використані на її користь в інший спосіб.

Інший проблемний момент – чи будуть використані ці кошти лише на відбудову України та її бюджетну підтримку, або ж і безпосередньо на військові зусилля. Крім того, позаяк конфіскація суверенних активів такого масштабу буде безпрецедентною, Москва може вжити заходів у відповідь – включно з позовами й дзеркальною конфіскацією.

Як пише NYT, відповідні дискусії набули ще більшої нагальності після того, як Конгрес США так і не зміг схвалити додаткове фінансування для України до кінця цього року. І навіть якщо кошти зрештою схвалять, Білий дім потребує альтернативного джерела коштів для Києва, аби не допустити подібних ситуацій.

Раніше, нагадує матеріал, сценарій конфіскації американські посадовці вважали важелем впливу на РФ, аби змусити її сісти за стіл переговорів з Україною і припинити бойові дії. Але Москва так і не показала, що зацікавлена в таких переговорах.

Як повідомлялося, Європейська комісія 12 грудня затвердила пропозицію законодавчого акта про використання для відновлення України доходів від заморожених російських активів, яку 14 грудня взяла до відома Європейська рада.

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