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NYT: США усилят давление на финучреждения, которые помогают РФ с компонентами оружия в обход санкций

Пятница, 22 декабря 2023, 14:35

Администрация Байдена планирует усилить давление на банки и финансовые компании, которые помогают России уклоняться от строгих санкций по доступу к военным технологиям и оборудованию, которые помогают ей в войне против Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно изданию The New York Times от собственных источников.

Об этом шаге администрация Байдена объявит в пятницу. Он будет сделан после того, как попытки Соединенных Штатов ограничить доступ России к поставкам, необходимых ей для создания новых ракет и других видов вооружений, оказались безуспешными.

В течение последних двух лет Соединенные Штаты и Европа ввели строгие санкции против России. Но нелегальная сеть торговцев и контрабандистов, работающих при поддержке теневых финансовых фирм, помогает России получить доступ к запрещенным товарам, необходимым для пополнения ее военного арсенала.

В пятницу президент Байден подпишет указ, предоставляющий Министерству финансов полномочия накладывать санкции на банки и другие финансовые учреждения, которые способствуют этим незаконным операциям и позволяют контрабандистам получать деньги.

Высокопоставленные чиновники администрации описали новые полномочия как инструмент, который позволит Соединенным Штатам "подбрасывать песок" в шестеренки российского военно-промышленного комплекса.

Западные финансовые учреждения в основном прекратили вести бизнес с Россией. Но представители администрации Байдена ожидают, что угроза новых санкций будет побуждать американские и европейские финансовые компании оказывать давление на банки в других странах, чтобы те избегали российских контрабандных схем.

Напомним, на этой неделе Соединенные Штаты объявили, что переходят к следующему этапу усиления санкций против российских нефтяных доходов, направленных на недопущение обхода "потолка цен" на морскую транспортировку нефти из РФ и усиление контроля за такими действиями.

Администрация Байдена также активизировала усилия по конфискации около 300 миллиардов долларов суверенных российских активов, замороженных на территории западных стран.

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