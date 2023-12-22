Іспанія та Португалія викрили великий наркоклан, який діяв з 1980-х років

Португальські та іспанські правоохоронці за сприяння Європолу заарештували дев'ятьох підозрюваних у масштабній контрабанді кокаїну з Південної Америки до ЄС, яка діяла з 1980-х років.

Про це Європол сповістив у п’ятницю, пише "Європейська правда".

Розслідування почалось у лютому 2023 року, коли правоохоронці зібрали докази торгівлі наркотиками вздовж португальського узбережжя. Частину поставок їм вдалось зірвати, вилучивши наркотики ще на етапі траспортування.

Наркоклан, щодо якого велось розслідування, базувався в іспанській Галісії, мав значні людські й технічні ресурси та переправляв наркотики, забираючи їхні партії у відкритому морі. Одним із клієнтів клану було "відоме злочинне угруповання", яке походить із Західних Балкан.

За результатами операції 18 грудня 2023 року арештували дев’ятьох громадян Іспанії, провели 12 обшуків за адресами в Іспанії та один – у Португалії. Під час попередніх заходів правоохоронці вилучили понад дві тонни кокаїну та різні документи, які слугували доказами у розслідуванні.

В операції Європол сприяв обміну інформацією та надавав постійну аналітичну підтримку розслідуванню, йдеться в повідомленні. Під час операції 18 грудня відомство направило експерта до Іспанії для перехресної перевірки оперативної інформації та допомоги слідчим на місцях.

Нагадаємо, у червні Європол та іспанська Цивільна гвардія спільно з правоохоронними органами Хорватії, Італії та Сербії вилучили 700 кілограмів кокаїну та заарештували підозрюваних у причетності до так званого "Балканського картелю".