В Іспанії затримали членів "Балканського картелю", вилучили 700 кг кокаїну

Європол та іспанська Цивільна гвардія спільно з правоохоронними органами Хорватії, Італії та Сербії вилучили 700 кілограмів кокаїну та заарештували підозрюваних у причетності до так званого "Балканського картелю".

Повідомлення Європолу поширив Balkan Insight, пише "Європейська правда".

Серед підозрюваних, яких заарештували після операції, що тривала кілька місяців, – хорват, серб та італієць. Злочинна організація займалася контрабандою великих партій кокаїну з Південної Америки до ЄС через Канарські острови.

"Розслідування виявило значну загрозу: зростання здатності злочинних організацій тісно співпрацювати і направляти своїх членів у різні місця на довший час, щоб забезпечити масштабну торгівлю наркотиками", – йдеться в заяві Європолу.

Як зазначають правоохоронці, саме тому міжнародна співпраця правоохоронних органів ЄС "мала вирішальне значення" для затримання підозрюваних і припинення їхньої "злочинної діяльності".

Розслідування, яке розпочали в березні 2022 року, було зосереджене на судні під польським прапором з тимчасовою базою на Канарських островах, яке підозрювалося у використанні для перевезення кокаїну. З того часу правоохоронні органи стежили за діяльністю екіпажу судна.

За даними Європолу, заарештованого громадянина Італії підозрюють у зв'язках з італійським мафіозним угрупуванням "Ндрангета", а громадянин Хорватії пов'язаний з так званим "Балканським картелем".

У липні іспанська влада виявила судно під час його незвичайної подорожі до ізольованої точки в Атлантичному океані. Корабель вийшов з цього місця 2 серпня, а через три дні іспанська влада провела рейд і знайшла на ньому 700 кілограмів кокаїну.

Тим часом іспанські правоохоронці заарештували підозрюваного хорвата та громадянина Сербії, яких підозрюють у координації контрабанди наркотиків з суші.

За останні кілька років Європол провів кілька операцій проти так званого "Балканського картелю", в тому числі у травні, коли затримали 37 осіб на чолі з громадянином Боснії, причетних до широкомасштабної контрабанди наркотиків і вогнепальної зброї по всій Європі.

Раніше повідомлялося, що співробітники чеської поліції в місті Клечани, що поблизу Праги, під час обшуків у суботу вдень виявили 646 кілограмів кокаїну в партії бананів у розподільчому центрі мережі супермаркетів "Альберт".

Перед цим нідерландські митники виявили 8064 кілограми кокаїну в порту Роттердама – це найбільша партія наркотиків, яку коли-небудь вилучали в Нідерландах.