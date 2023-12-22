Испания и Португалия разоблачили крупный наркоклан, который действовал с 1980-х годов

Португальские и испанские правоохранители при содействии Европола арестовали девять подозреваемых в масштабной контрабанде кокаина из Южной Америки в ЕС, которая действовала с 1980-х годов.

Об этом Европол сообщил в пятницу, пишет "Европейская правда".

Расследование началось в феврале 2023 года, когда правоохранители собрали доказательства торговли наркотиками вдоль португальского побережья. Часть поставок им удалось сорвать, изъяв наркотики еще на этапе транспортировки.

Наркоклан, в отношении которого велось расследование, базировался в испанской Галисии, имел значительные человеческие и технические ресурсы и переправлял наркотики, забирая их партии в открытом море. Одним из клиентов клана была "известная преступная группировка", которая происходит из Западных Балкан.

По результатам операции 18 декабря 2023 года арестовали девять граждан Испании, провели 12 обысков по адресам в Испании и один – в Португалии. Во время предыдущих мероприятий правоохранители изъяли более двух тонн кокаина и различные документы, которые служили доказательствами в расследовании.

В операции Европол способствовал обмену информацией и оказывал постоянную аналитическую поддержку расследованию, говорится в сообщении. Во время операции 18 декабря ведомство направило эксперта в Испанию для перекрестной проверки оперативной информации и помощи следователям на местах.

Напомним, в июне Европол и испанская Гражданская гвардия совместно с правоохранительными органами Хорватии, Италии и Сербии изъяли 700 килограммов кокаина и арестовали подозреваемых в причастности к так называемому "Балканскому картелю".