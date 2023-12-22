Зеленський зустрівся з главою МЗС Польщі: Сподівається на “нову сторінку” у відносинах

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським, який прибув з першим візитом до Києва на цій посаді.

Про зустріч повідомила пресслужба Офісу президента України, пише "Європейська правда".

Зеленський відзначив важливість першого візиту новопризначеного очільника МЗС Польщі до України.

Він подякував за вагому підтримку України з боку Польщі у протидії повномасштабному російському вторгненню та надання прихистку українським громадянам, які рятувалися від бойових дій.

За даними ОПУ, Зеленський і Сікорський погодилися, що "двосторонні відносини мають отримати новий імпульс, а всі проблемні питання слід вирішувати в дусі взаємної довіри та поваги".

фото: ОПУ

"Сподіваємось на відкриття нової сторінки в наших відносинах. Ми дуже сильні сусіди зі спільною історією. Ми раді вас бачити тут. Сподіваюсь, що прем’єр-міністр Польщі також знайде можливість приїхати до України за найближчої нагоди", – наголосив Зеленський.

Вони обговорили подальшу взаємодію в оборонній сфері та ключові потреби Сил оборони України і окремо зупинилися на питанні створення спільних виробництв, а також можливості закупівлі польської зброї, яка показала результат на полі бою.

Були також обговорені питання підготовки наступної зустрічі на рівні радників лідерів держав щодо імплементації "формули миру" та проведення Глобального саміту миру.

Сікорський вже бував в Україні після початку повномасштабної війни, зокрема, коли привозив позашляховик, який придбав для потреб ЗСУ разом з дружиною. Але на новій посаді він прибув до Києва вперше.

У цьому зв’язку у Міністерстві закордонних справ Польщі заявили, що Сікорський готує та представить пакет допомоги Києву.