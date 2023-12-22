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У МЗС Польщі анонсували новий пакет допомоги для України

П'ятниця, 22 грудня 2023, 15:55

У Міністерстві закордонних справ Польщі заявили, що новий глава МЗС Радослав Сікорський готує та представить пакет допомоги Києву.

Про це заявив речник польського МЗС Павел Вронський, пише "Європейська правда" з посиланням на його заяву у Twitter (Х).

"Радослав Сікорський чітко заявив: стратегічний інтерес Польщі полягає в тому, щоб Владімір Путін зазнав невдачі у своїх військових цілях в Україні і ми зробимо все, щоб це сталося. Міністр готує і представить пакет допомоги для України", – зазначив речник. 

Сікорський 22 грудня перебуває з візитом у Києві, що є його першим закордонним візитом на цій посаді.

Сікорський вже бував в Україні після початку повномасштабної війни, зокрема, коли привозив позашляховик, який придбав для потреб ЗСУ разом з дружиною. 

Пропонуємо також переглянути розмову ЄвроПравди з Сікорським "на полях" щорічної зустрічі Ялтинської Європейської стратегії, або його текстову версію Сікорський: Захід дасть відповідь на ядерний удар, аж до повернення Україні ядерного статусу.

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