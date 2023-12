У МЗС Польщі анонсували новий пакет допомоги для України

У Міністерстві закордонних справ Польщі заявили, що новий глава МЗС Радослав Сікорський готує та представить пакет допомоги Києву.

Про це заявив речник польського МЗС Павел Вронський, пише "Європейська правда" з посиланням на його заяву у Twitter (Х).

"Радослав Сікорський чітко заявив: стратегічний інтерес Польщі полягає в тому, щоб Владімір Путін зазнав невдачі у своїх військових цілях в Україні і ми зробимо все, щоб це сталося. Міністр готує і представить пакет допомоги для України", – зазначив речник.

💬 FM @sikorskiradek's message is clear: Poland's strategic interest is for Vladimir Putin to fail in its war aims in Ukraine 🇺🇦, and we will do everything to make this happen. The minister is preparing and will present an aid package for 🇺🇦.



| 🇵🇱 MFA spokesperson Paweł Wroński pic.twitter.com/Rkb4wDqpkp