Зеленский встретился с главой МИД Польши: Надеется на "новую страницу" в отношениях

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским, который прибыл с первым визитом в Киев в этой должности.

О встрече сообщила пресс-служба Офиса президента Украины, пишет "Европейская правда".

Зеленский отметил важность первого визита новоназначенного главы МИД Польши в Украину.

Он поблагодарил за весомую поддержку Украины со стороны Польши в противодействии полномасштабному российскому вторжению и предоставление убежища украинским гражданам, которые спасались от боевых действий.

По данным ОПУ, Зеленский и Сикорский согласились, что "двусторонние отношения должны получить новый импульс, а все проблемные вопросы следует решать в духе взаимного доверия и уважения".

ФОТО: ОПУ

"Надеемся на открытие новой страницы в наших отношениях. Мы очень сильные соседи с общей историей. Мы рады вас видеть здесь. Надеюсь, что премьер-министр Польши также найдет возможность приехать в Украину при ближайшей возможности", – подчеркнул Зеленский.

Они обсудили дальнейшее взаимодействие в оборонной сфере и ключевые потребности Сил обороны Украины и отдельно остановились на вопросе создания совместных производств, а также возможности закупки польского оружия, которое показало результат на поле боя.

Были также обсуждены вопросы подготовки следующей встречи на уровне советников лидеров государств по имплементации "формулы мира" и проведения Глобального саммита мира.

Сикорский уже бывал в Украине после начала полномасштабной войны, в частности, когда привозил внедорожник, который приобрел для нужд ВСУ вместе с женой. Но на новой должности он прибыл в Киев впервые.

В этой связи в Министерстве иностранных дел Польши заявили, что Сикорский готовит и представит пакет помощи Киеву.