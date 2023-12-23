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Вертеп із двома матерями Ісуса розгнівав консерваторів в Італії

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Субота, 23 грудня 2023, 17:27

Церковний вертеп, в якому замість традиційних фігурок Марії та Йосипа зображені дві матері новонародженого Ісуса, викликав гнів серед консервативних католиків і політиків в Італії.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації Reuters.

Вертепи в Італії в останні роки все більше загрузли в культурних війнах, оскільки італійське суспільство стає все більш світським і мультикультурним.

Священик церкви Святих Петра і Павла в Капокастелльо ді Меркольяно, селі в провінції Авелліно приблизно за годину їзди на схід від Неаполя, відстоює своє зображення  сцени народження Ісуса.

"Цією сценою я хотів показати, що сім'ї більше не є лише традиційними", – сказав отець Віталіано Делла Сала в інтерв'ю Reuters.

"У наших парафіях ми бачимо все більше дітей з нових типів сімей, які існують і є частиною нашого суспільства, дітей розділених і розлучених людей, гомосексуальних пар, самотніх людей, молодих матерів", – додав священик. 

 

Отець Делла Сала, відомий в Італії своєю симпатією до ЛГБТ і лівих сил, каже, що його позиція збігається з позицією Папи Франциска, який цього тижня своїм історичним рішенням дозволив священикам благословляти одностатеві пари.

Сенатор Мауріціо Гаспаррі, член правлячої партії "Вперед, Італіє", заявив, що ЛГБТ-вертеп "ображає всіх тих, хто завжди з повагою і відданістю ставився до Святого Сімейства".

Група "Pro-Vita&Famiglia" ("За життя і сім'ю") назвала його "небезпечним, а також ганебним і богохульним".

Pro-Vita запустила онлайн-петицію із закликом до єпископа Авелліно втрутитися та заявила, що вертеп суперечить вченню церкви про сім'ю і легітимізує одностатеве батьківство і сурогатне материнство. На цей момент петицію підписали понад 21 000 осіб.

Народження дітей через сурогатне материнство в Італії є незаконним.

Цього тижня у партії "Брати Італії" прем'єр-міністерки Джорджії Мелоні запропонували ще один законопроект, який не дозволить директорам шкіл припиняти заходи на католицьку тематику, такі як різдвяні вистави або постановки вертепів.

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Італія ЄвроЖиття