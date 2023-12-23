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Вертеп с двумя матерями Иисуса разгневал консерваторов в Италии

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Суббота, 23 декабря 2023, 17:27

Церковный вертеп, в котором вместо традиционных фигурок Марии и Иосифа изображены две матери новорожденного Иисуса, вызвал гнев среди консервативных католиков и политиков в Италии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Reuters.

Вертепы в Италии в последние годы все больше погрязли в культурных войнах, поскольку итальянское общество становится все более светским и мультикультурным.

Священник церкви Святых Петра и Павла в Капокастелло ди Меркольяно, деревне в провинции Авеллино примерно в часе езды к востоку от Неаполя, отстаивает свое изображение сцены рождения Иисуса.

"Этой сценой я хотел показать, что семьи больше не являются только традиционными", – сказал отец Виталиано Делла Сала в интервью Reuters.

"В наших приходах мы видим все больше детей из новых типов семей, которые существуют и являются частью нашего общества, детей разделенных и разведенных людей, гомосексуальных пар, одиноких людей, молодых матерей", – добавил священник. 

 

Отец Делла Сала, известный в Италии своей симпатией к ЛГБТ и левым силам, говорит, что его позиция совпадает с позицией Папы Франциска, который на этой неделе своим историческим решением разрешил священникам благословлять однополые пары.

Сенатор Маурицио Гаспарри, член правящей партии "Вперед, Италия", заявил, что ЛГБТ-вертеп "оскорбляет всех тех, кто всегда с уважением и преданностью относился к Святому Семейству".

Группа "Pro-Vita&Famiglia" ("За жизнь и семью") назвала его "опасным, а также позорным и богохульным".

Pro-Vita запустила онлайн-петицию с призывом к епископу Авеллино вмешаться и заявила, что вертеп противоречит учению церкви о семье и легитимизирует однополое отцовство и суррогатное материнство. На данный момент петицию подписали более 21 000 человек.

Рождение детей через суррогатное материнство в Италии является незаконным.

На этой неделе в партии "Братья Италии" премьер-министра Джорджии Мелони предложили еще один законопроект, который не позволит директорам школ прекращать мероприятия на католическую тематику, такие как рождественские представления или постановки вертепов.

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