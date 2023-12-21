Італійська влада планує закон для "захисту вертепів" у школах 

Керівна італійська партія "Брати Італії" представила у середу законопроєкт для захисту "культурного коріння" країни – шкільних вертепів.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації The Guardian.

За словами партії, яку очолює прем'єр-міністерка Джорджія Мелоні, цей крок "абсолютно необхідний для збереження і захисту культурних коренів, прикладом яких є вертеп".

"Вже кілька років поспіль ми є свідками неприйнятних і ганебних рішень деяких шкіл, які забороняють вертепи або змінюють глибоку суть Різдва, перетворюючи його на неймовірне зимове свято, щоб не образити вірних інших релігій", – прокоментувала Лавінія Меннуні, сенаторка від "Братів Італії" і одна з головних підписанток запропонованого законопроєкту.

Законопроєкт про вертеп говорить про "абсолютно неприйнятне" рішення деяких шкіл про "ребрендинг Різдва" як зимового свята. Це, як стверджується, призвело до того, що "свято позбавлене будь-якого історичного та культурного контексту, пов'язаного з нашою нацією, і яке, не маючи жодного етичного змісту, приречене набути суто гедоністично-споживацького відтінку".

"Дозвіл на перетворення священних християнських святкувань на ще один анонімний тип святкування означатиме дискримінацію учнів та їхніх родин, які сповідують релігію більшості", – прокоментувала Меннуні.

У разі прийняття нового закону директори шкіл, які прибиратимуть вертепи з навчальних закладів, будуть піддаватися дисциплінарним стягненням.

Пропозицію негайно розкритикували опозиційні політичні сили, які описали її як ще одну спробу партії Мелоні використати релігію в політичних цілях.

"Точно, як швейцарський годинник, під час Різдва повертаються праві пропозиції щодо захисту італійських християнських традицій", – заявив Ріккардо Маджі, секретар лівої партії "Більше Європи".

"(Це) те саме праве крило на чолі з Джорджією Мелоні, для якого сьогодні Святе Сімейство, яке тікає від переслідувань, ймовірно, опинилося б у центрі утримання під вартою, можливо, в Албанії, чекаючи на рішення якогось судді в Італії, чи гідні вони ступити на італійську територію", – додав Маджі, говорячи про антиіммігрантську політику уряду.

Мелоні прийшла до влади із частими посиланнями на релігію та християнську ідентичність. Вона говорила своїм прихильникам під час передвиборчої кампанії у 2019 році: "Я Джорджія, я жінка, я мати, я італійка, я християнка. Ніхто в мене цього не забере".

А цього року уряд Мелоні оголосив про суперечливий план розміщення в Албанії до 3 тисяч шукачів притулку, поки ті чекатимуть на розгляд їхніх прохань в Італії. Конституційний суд Албанії тимчасово заблокував ратифікацію парламентом угоди з італійським урядом.