Голова МЗС Британії: Ми потенційно можемо зробити більше для допомоги Україні

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон очікує, що Лондон у 2024 році не зменшить рівень військової підтримки України або й навіть зможе його збільшити.

Про це Кемерон заявив в інтерв’ю The Telegraph, повідомляє "Європейська правда".

Експрем’єр Британії підкреслив, що повномасштабна агресія Росії проти України є однією з головних загроз глобальній безпеці.

На запитання, чи збережеться у 2024 році обсяг британської військової підтримки Києва – понад два мільярди фунтів стерлінгів, – Кемерон відповів: "Так, і я думаю, що ми потенційно можемо зробити більше".

"Ми розглядаємо, які елементи витрат ми могли б також перевести на багаторічну основу", – додав він, не уточнивши, про що саме може йтись.

На думку міністра, Британія може зробити більше для збільшення кількості зброї та обладнання, що виробляють британські оборонні компанії, які прагнуть відновити запаси.

"Ми повинні розглядати збільшення наших запасів як те, що добре для українців, так і те, що добре для нас у більш небезпечному світі", – пояснив Кемерон.

У 2022 році Велика Британія виділила 2,3 мільярди фунтів стерлінгів на військову допомогу Україні, а у 2023-му має витратити стільки ж.

Крім того, Британія також ініціювала операцію "Інтерфлекс" для підготовки українських військовослужбовців, в якій беруть участь ще 10 держав.

Раніше цього місяця, нагадаємо, глава МЗС Британії Девід Кемерон пообіцяв, що у наступному році підтримка України з боку Лондона не скоротиться.