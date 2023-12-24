Глава МИД Британии: Мы потенциально можем сделать больше для помощи Украине

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон ожидает, что Лондон в 2024 году не уменьшит уровень военной поддержки Украины или даже сможет его увеличить.

Об этом Кэмерон заявил в интервью The Telegraph, сообщает "Европейская правда".

Экс-премьер Великобритании подчеркнул, что полномасштабная агрессия России против Украины является одной из главных угроз глобальной безопасности.

На вопрос, сохранится ли в 2024 году объем британской военной поддержки Киева – более двух миллиардов фунтов стерлингов, – Кэмерон ответил: "Да, и я думаю, что мы потенциально можем сделать больше".

"Мы рассматриваем, какие элементы расходов мы могли бы также перевести на многолетнюю основу", – добавил он, не уточнив, о чем именно может идти речь.

По мнению министра, Великобритания может сделать больше для увеличения количества оружия и оборудования, которые производят британские оборонные компании, стремящиеся восстановить запасы.

"Мы должны рассматривать увеличение наших запасов как то, что хорошо для украинцев, так и то, что хорошо для нас в более опасном мире", – пояснил Кэмерон.

В 2022 году Великобритания выделила 2,3 миллиарда фунтов стерлингов на военную помощь Украине, а в 2023-м должна потратить столько же.

Кроме того, Великобритания также инициировала операцию "Интерфлекс" для подготовки украинских военнослужащих, в которой участвуют еще 10 государств.

Ранее в этом месяце, напомним, глава МИД Британии Дэвид Кэмерон пообещал, что в следующем году поддержка Украины со стороны Лондона не сократится.