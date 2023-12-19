ЗМІ: Британія підпише з Україною 10-річну угоду про безпекові зобов’язання з акцентом на флоті

Велика Британія та Україна найближчими тижням підпишуть 10-річний пакт про безпеку, в рамках якого Лондон використає свій військово-морський досвід, щоб допомогти Києву контролювати Чорне море.

Про це повідомило британське видання The Telegraph з посиланням на джерела, пише "Європейська правда".

Майбутній Меморандум про взаєморозуміння пообіцяє підтримувати Київ у боротьбі з Росією, надаючи військову підтримку, зосереджену на військово-морських засобах, а також фінансову допомогу та обмін розвідданими.

Він також міститиме обіцянки післявоєнних "гарантій безпеки", які стримуватимуть Росію, якщо вона знову зважиться на напад, включно з посиленням поставок зброї та санкціями.

Британські офіційні особи повідомили своїм українським колегам, що в рамках запланованого Меморандуму про взаєморозуміння країна зосередиться на зміцненні морського потенціалу Києва, наголосило видання.

Військові лідери були вражені діями України в Чорному морі, де вона змусила російський флот відступити. Частина озброєння, яке використала Україна, в тому числі ракети Brimstone, надійшла з Великої Британії, яка досі має один з найпотужніших військово-морських флотів у світі.

Нова угода ґрунтуватиметься на нещодавньому оголошенні про те, що Велика Британія разом з Норвегією очолить "Коаліцію морських сил і засобів", яка передасть Україні два тральщики Королівського флоту Великої Британії.

"(Угода. – Ред.) демонструє нашу відданість підтримці України в боротьбі… Вона також передбачає гарантії надання допомоги у післявоєнний період, якщо Росія знову нападе на Україну", – заявило джерело, близьке до переговорів.

Як відомо, країни "Групи семи" на саміті НАТО у Вільнюсі погодили рамковий документ щодо "гарантій безпеки" для України. Конкретні двосторонні договори з державами, які погодяться надати безпекові зобов'язання, будуть підписані пізніше.

Близько 30 країн, а також Європейський Союз зараз ведуть переговори про індивідуальні, довгострокові зобов'язання щодо безпеки України, використовуючи рамки, узгоджені в липні.

Британія сподівається використати свою морську міць і знання для подальшої розбудови військово-морських сил України.