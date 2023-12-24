Країни Північної Європи можуть згорнути посилене патрулювання Балтійського моря в кінці року

Посилене патрулювання Балтійського моря Об’єднаними експедиційними силами (JEF) – групи з військової співпраці північноєвропейських держав на чолі з Великою Британією – може завершитись наприкінці року.

Про це в інтерв’ю Helsingin Sanomat сказав генеральний директор Департаменту оборонної політики Міністерства оборони Фінляндії Янне Куусела, повідомляє "Європейська правда".

За словами Куусели, наразі немає інформації щодо продовження операції, яка розпочалася на початку грудня. Але не виключено, що вона завершиться на різдвяні свята й відновиться в січні за потреби.

За період посиленого спостереження JEF у Балтійському морі не було виявлено жодної суттєвої підозрілої активності поблизу об'єктів критичної інфраструктури.

"Мені не відомо про якісь конкретні проблеми, про які можна було б повідомити. Я не був залучений до діяльності на щоденній основі, але якби було виявлено щось дійсно значуще, це б потрапило до моєї уваги", – додав Куусела.

Наприкінці листопада міністри оборони десяти країн Об’єднаних експедиційних сил вирішили посилити присутність і спостережну діяльність своїх флотів у Балтійському морі.

Цей крок був спричинений пошкодженням підводних кабелів між Фінляндією, Естонією і Швецією і розривом газопроводу між Фінляндією і Естонією.

Крім того, у вересні союзники НАТО провели в Балтійському морі великі морські навчання, а Німеччина запропонувала Альянсу взяти на себе керівництво військово-морськими силами з регіонального морського штабу на Балтійському морі.