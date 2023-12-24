Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года

Усиленное патрулирование Балтийского моря Объединенными экспедиционными силами (JEF) – группы по военному сотрудничеству североевропейских государств во главе с Великобританией – может завершиться в конце года.

Об этом в интервью Helsingin Sanomat сказал генеральный директор Департамента оборонной политики Министерства обороны Финляндии Янне Куусела, сообщает "Европейская правда".

По словам Кууселы, пока нет информации о продолжении операции, которая началась в начале декабря. Но не исключено, что она завершится на рождественские праздники и возобновится в январе при необходимости.

За период усиленного наблюдения JEF в Балтийском море не было обнаружено никакой существенной подозрительной активности вблизи объектов критической инфраструктуры.

"Мне не известно о каких-то конкретных проблемах, о которых можно было бы сообщить. Я не был вовлечен в деятельность на ежедневной основе, но если бы было обнаружено что-то действительно значимое, это бы попало в мое внимание", – добавил Куусела.

В конце ноября министры обороны десяти стран Объединенных экспедиционных сил решили усилить присутствие и наблюдательную деятельность своих флотов в Балтийском море.

Этот шаг был вызван повреждением подводных кабелей между Финляндией, Эстонией и Швецией и разрывом газопровода между Финляндией и Эстонией.

Кроме того, в сентябре союзники НАТО провели в Балтийском море крупные морские учения, а Германия предложила Альянсу взять на себя руководство военно-морскими силами из регионального морского штаба на Балтийском море.