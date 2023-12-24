Міноборони анонсувало початок роботи "коаліції артилерії" в Парижі в січні

Міністерство оборони України повідомило про початок роботи в січні 2024 року "коаліції артилерії" для посилення українських Збройних Сил.

Про це йдеться в пресрелізі відомства, опублікованому в неділю, 24 грудня, повідомляє "Європейська правда".

Про створення нової коаліції йшлось на зустрічі заступника міністра оборони генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка з делегацією французького Сенату.

Гаврилюк розповів, що ЗСУ зацікавлені в подальшій закупівлі самохідних артилерійських установок Caesar, які продемонстрували високу ефективність і точність у бою.

Серед іншого, у 2024 році відбудуться випробування управління вогнем САУ Caesar із застосуванням штучного інтелекту, що має зменшити використання боєприпасів на пристрілку і ураження цілей на 30%.

Заступник міністра оборони також закликав Францію посприяти збільшенню кількості боєприпасів до САУ Caesar.

Україна, як відомо, отримала від Франції 18 цих самохідних артилерійських установок, частину Париж уже зміг компенсувати замовленням.

Нагадаємо, делегація Комітету Сенату Франції з питань закордонних справ, оборони та збройних сил після візиту до України та Польщі цього тижня закликала збільшити обсяг військової допомоги Києву, аби допомогти йому протистояти агресії Росії.