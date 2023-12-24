Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе

Министерство обороны Украины сообщило о начале работы в январе 2024 года "коалиции артиллерии" для усиления украинских Вооруженных Сил.

Об этом говорится в пресс-релизе ведомства, опубликованном в воскресенье, 24 декабря, сообщает "Европейская правда".

О создании новой коалиции шла речь на встрече заместителя министра обороны генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка с делегацией французского Сената.

Гаврилюк рассказал, что ВСУ заинтересованы в дальнейшей закупке самоходных артиллерийских установок Caesar, которые продемонстрировали высокую эффективность и точность в бою.

Среди прочего, в 2024 году состоятся испытания управления огнем САУ Caesar с применением искусственного интеллекта, что должно уменьшить использование боеприпасов на пристрелку и поражение целей на 30%.

Заместитель министра обороны также призвал Францию посодействовать увеличению количества боеприпасов к САУ Caesar.

Украина, как известно, получила от Франции 18 этих самоходных артиллерийских установок, часть Париж уже смог компенсировать заказом.

Напомним, делегация Комитета Сената Франции по вопросам иностранных дел, обороны и вооруженных сил после визита в Украину и Польшу на этой неделе призвала увеличить объем военной помощи Киеву, чтобы помочь ему противостоять агрессии России.