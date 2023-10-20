Франція отримала перші заміни САУ Caesar замість переданих Україні

Франція вже отримала перші дві і до кінця року отримає щеі чотири самохідні гаубиці Caesar на заміну 18 установкам, які вона передала Україні.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Дві установки щойно надійшли від оборонної компанії Nexter, що входить до франко-німецького оборонного холдингу KNDS.

До кінця 2023 року Nexter поставить для сухопутних сил Франції чотири гаубиці Caesar. Наступні 12 надійдуть у 2024 році.

У компанії Nexter зазначили, що вже наростили темпи виробництва САУ з двох до шести одиниць на місяць, а потенційно можуть вийти і на 8 одиниць за місяць.

Нагадаємо, під час візиту до Києва французького міністра оборони у вересні обговорювали у тому числі потенційне спільне виробництво та оборонні закупівлі.

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