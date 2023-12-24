SpaceX вивів на орбіту два супутники Бундесверу

Американська компанія SpaceX мільярдера Ілона Маска в неділю, 24 грудня, підтвердила розгортання двох розвідувальних супутників Федерального міністерства оборони Німеччини SARah.

Про це SpaceX повідомила у Twitter (X), пише "Європейська правда".

У короткому повідомленні компанія підтвердила розгортання супутників SARah-2 і SARah-3.

Розробник супутників, німецька компанія OHB, у пресрелізі уточнила, що запуск відбувся з бази космічних сил Ванденберг у Каліфорнії о 14:11 за центральноєвропейським часом і тривав 25 хвилин.

Наразі супутники ще прямують до кінцевої точки розгортання на орбіті, але з них уже отримують інформацію для перевірки функціональності.

Замовником для OHB виступило Федеральне міністерство оборони Німеччини.

Супутники SARah є наступником системи SAR-Lupe, яка експлуатується з 2007 року. Тоді супутники Німеччина запускала на орбіту спільно з Росією, нині вони вважаються застарілими.

Нагадаємо, Вірменія 1 грудня вперше запустила у космос супутник власного виробництва Hayasat-1.