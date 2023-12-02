Вірменія вперше запустила супутник власного виробництва

Вірменія 1 грудня вперше запустила у космос супутник власного виробництва Hayasat-1.

Про це повідомляє "Радіо Азатутюн", пише "Європейська правда".

Супутник розробили вірменський науково-дослідний центр Bazoomq та Центр наукових інновацій та освіти. У вересні він отримав ліцензію профільного міністерства.

Запуск відбувся 1 грудня у США, о 22:18 за вірменським часом, за допомогою ракети SpaceX Falcon-9.

Найперший власний супутник Вірменії ArmSat-1 запустили у космос у травні 2022 року, також за допомогою SpaceX. Тоді проєкт став результатом співпраці вірменського агентства "Геокосмос" та іспанської компанії Santlantis. Єреван заявив, що знімки планують використовувати для контролю за кордоном та низки наукових спостережень.

Нагадаємо, наприкінці листопада Південна Корея та Японія повідомили про запуск Північною Кореєю ракети-носія, що має вивести на орбіту військовий розвідувальний супутник.

Північна Корея пізніше підтвердила запуск і заявила, що супутник був успішно виведений на орбіту.

США у зв'язку з цим внесли до санкційного списку вісім громадян Північної Кореї, а також одну північнокорейську компанію.