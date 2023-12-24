SpaceX вывел на орбиту два спутника Бундесвера

Американская компания SpaceX миллиардера Илона Маска в воскресенье, 24 декабря, подтвердила развертывание двух разведывательных спутников Федерального министерства обороны Германии SARah.

Об этом SpaceX сообщила в Twitter (X), пишет "Европейская правда".

В коротком сообщении компания подтвердила развертывание спутников SARah-2 и SARah-3.

Разработчик спутников, немецкая компания OHB, в прессрелизе уточнила, что запуск произошел с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии в 14:11 по центральноевропейскому времени и длился 25 минут.

Пока спутники еще направляются к конечной точке развертывания на орбите, но из них уже получают информацию для проверки функциональности.

Заказчиком для OHB выступило Федеральное министерство обороны Германии.

Спутники SARah являются преемниками системы SAR-Lupe, которая эксплуатируется с 2007 года. Тогда спутники Германия запускала на орбиту вместе с Россией, сейчас они числятся устаревшими.

Напомним, Армения 1 декабря впервые запустила в космос спутник собственного производства Hayasat-1.