У Белграді учасники акції проти результатів виборів проривались у мерію: десятки затриманих

У сербській столиці Белграді пізно ввечері 24 грудня відбулась акція протесту проти результатів парламентських виборів в країні, учасники якої намагалися прорватися в будівлю мерії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на балканську службу "Радіо Свобода".

Тисячі людей зібралися перед мерією Белграда на запрошення опозиційної коаліції "Сербія проти насильства". Це вже сьома акція протесту проти результатів парламентських виборів у Сербії, які, за словами опозиції, відбулись з численними порушеннями.

Демонстранти принесли на акції протесту прапори Сербії та Євросоюзу. Під час акції протесту вони свистіли у свистки та неодноразово вигукували "злодії, злодії".

RFL/RL

Представники опозиції хотіли виступити з балкона мерії, але поліція їм не дала цього зробити.

Опозиційний кандидат у мери Белграда Владімір Обрадович заявив, що поліція не дозволила їм потрапити на "робочі місця".

За його словами, представники опозиції вимагають від уряду Сербії призначити переговорну групу для подолання виборчої кризи.

Перші інциденти сталися близько 19:00, коли представники опозиції та частина демонстрантів спробували відкрити двері мерії, а поліція їм завадила.

Частина людей у масках намагалися прорватися до будівлі мерії Белграда, однак сили поліції, які перебували всередині, застосували сльозогінний газ і розігнали протестувальників.

RFL/RL

RFL/RL

RFL/RL

Після цього поліцейські витіснили демонстрантів із центру Белграда і взяли під охорону ключові державні та міські установи, було затримано понад 30 протестувальників.

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що всього арештували 35 учасників протесту, і сказав, що всі вони будуть притягнуті до відповідальності.

Він також повідомив, що двоє поліцейських отримали важкі поранення, ще кілька були легко поранені. Він звинуватив опозицію у спробі насильницького захоплення державних установ.

Зі свого боку представники коаліції "Сербія проти насильства" звинувачують уряд у надмірному насильстві під час розгону протестів.

Нагадаємо, за підсумками дострокових виборів у Сербії, перемогу здобула політсила президента Александара Вучича.

Опозиційний альянс "Сербія проти насильства" (SPN) заявив про серйозні порушення виборчого законодавства на виборах до міської ради Белграда. Відтоді сотні прихильників SPN мітингували біля Державної виборчої комісії в Белграді.

Більше про ситуацію дивіться у відео "Європейської правди" або читайте у статті: Коаліція з Орбаном та рептилоїди в запасі: як вибори у Сербії посилили президента Вучича.