У Белграді тисячі людей протестують проти фальсифікації виборів

У Белграді в понеділок увечері зібрались тисячі прихильників руху "Сербія проти насильства", які протестують проти фальсифікацій на виборах у сербській столиці.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на N1.

Колона протестувальників на заклики опозиції зібралась біля будівлі міської ради Белграда, звідки рушила до Республіканської виборчої комісії Сербії, протестуючи проти фальсифікацій на виборах.

Учасники акції скандували "Зрада", "Вибори не здамо", "Не здамо перемоги" тощо. У певний момент у будівлю виборчкому почали кидати яйця, помідори й туалетний папір, але організатори закликали цього не робити.

Protest koalicije "Srbija protiv nasilja" ispred zgrade Republičke izborne komisije. pic.twitter.com/DdlMdLNfQw — TV N1 Beograd (@n1srbija) December 18, 2023

Кандидат у мери Белграда від руху "Сербія проти насильства" Владімір Обрадовіч заявив, що учасники планують продовжувати мітинг, "поки не будуть виконані їхні вимоги", тобто проведення повторних виборів у місті з дотриманням демократичних вимог.

Двоє кандидатів у міські депутати Белграда від опозиції оголосили про голодування доти, доки влада не піде на поступки.

Фото: N1

Як зазначає N1, атмосфера протесту напружена, в один момент стались сутички між учасниками демонстрації та правоохоронцями, але про затриманих не повідомлялось.

Фото: N1

Нагадаємо, на позачергових парламентських виборах у Сербії лідирував список "Александар Вучич – Сербія не повинна зупинитися", набравши понад 46% голосів. На другому місці опинилась опозиційна лівоцентристська "Сербія проти насильства" з 23,6% або 65 мандатами.

Парламентські вибори, п'яті з 2012 року, збіглися з місцевими виборами в більшості муніципалітетів, столиці Белграді та північній провінції Воєводина. Прогнозувалось, що партія влади може втратити столицю, що може стати величезною проблемою для президента Александара Вучича.

Докладніше читайте у статті: Битва за Белград: що можуть змінити дострокові вибори у Сербії.