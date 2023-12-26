У Грузії представили план дій щодо виконання рекомендацій Євросоюзу

Міністр закордонних справ Грузії Ілія Дарчіашвілі представив перелік заходів, які буде проведено протягом 2024 року для виконання дев'яти рекомендацій ЄС, щоб відкрити переговори щодо вступу країни до Євросоюзу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Online".

За словами грузинського міністра, цей план вже направлено до Європейської комісії.

Відповідальність за виконання рекомендацій несуть уряд і парламент Грузії, додав глава МЗС.

Він зазначив, що першою рекомендацією була боротьба з дезінформацією проти Євросоюзу та його цінностей.

У зв'язку з цим, сказав Дарчіашвілі, уряд уже опублікував комунікаційну стратегію на 2024-2027 роки, яка описує дії уряду Грузії у боротьбі з дезінформацією.

Ще однією рекомендацією є поліпшення зближення Грузії із загальною зовнішньою політикою і політикою безпеки Євросоюзу.

"Ми вже працюємо з Єврокомісією, приєднання Грузії до зовнішньої політики та заяв ЄС практично вже досягло 50%. Так триватиме і в майбутньому, і ми впевнені, що доб'ємося ще кращих результатів, це наше довгострокове зобов'язання", – сказав Дарчіашвілі.

Він зазначив, що "прихильність Грузії заявам Євросоюзу досягла 50 відсотків".

Що стосується рекомендації щодо подолання політичної поляризації, то, за словами міністра, уряд зробить усі кроки для забезпечення інклюзивності.

Нагадаємо, 14 грудня лідери ЄС підтримали рекомендацію Європейської комісії надати Грузії статус кандидата на вступ до Європейського Союзу і водночас схвалили відкриття переговорів з Україною і Молдовою.

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