В Грузии представили план действий по выполнению рекомендаций Евросоюза

Министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили представил перечень мероприятий, которые будут проведены в течение 2024 года для выполнения девяти рекомендаций ЕС, чтобы открыть переговоры о вступлении страны в Евросоюз.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Online".

По словам грузинского министра, этот план уже направлен в Европейскую комиссию.

Ответственность за выполнение рекомендаций несут правительство и парламент Грузии, добавил глава МИД.

Он отметил, что первой рекомендацией была борьба с дезинформацией против Евросоюза и его ценностей.

В связи с этим, сказал Дарчиашвили, правительство уже опубликовало коммуникационную стратегию на 2024-2027 годы, которая описывает действия правительства Грузии в борьбе с дезинформацией.

Еще одной рекомендацией является улучшение сближения Грузии с общей внешней политикой и политикой безопасности Евросоюза.

"Мы уже работаем с Еврокомиссией, присоединение Грузии к внешней политике и заявлениям ЕС уже практически достигло 50%. Так будет продолжаться и в будущем, и мы уверены, что добьемся еще лучших результатов, это наше долгосрочное обязательство", – сказал Дарчиашвили.

Он отметил, что "приверженность Грузии заявлениям Евросоюза достигла 50 процентов".

Что касается рекомендации по преодолению политической поляризации, то, по словам министра, правительство предпримет все шаги для обеспечения инклюзивности.

Напомним, 14 декабря лидеры ЕС поддержали рекомендацию Европейской комиссии предоставить Грузии статус кандидата на вступление в Европейский Союз и одновременно одобрили открытие переговоров с Украиной и Молдовой.

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