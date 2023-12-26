Кібератака заблокувала роботу парламенту Албанії

Парламент Албанії повідомив у вівторок, що зазнав кібератаки, хакери намагалися отримати доступ до його даних і знищити їх, тимчасово зупинивши його роботу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

У заяві парламенту сказано, що кібератака в понеділок "не торкнулася даних системи", і додано, що експерти працюють над тим, щоб з'ясувати, які наслідки могла мати ця атака.

У повідомленні сказано, що послуги будуть відновлені пізніше.

Місцеві ЗМІ повідомили, що в понеділок кібератакам з боку іранських хакерів під назвою Homeland Justice також піддалися оператор мобільного зв'язку і авіакомпанія.

У липні 2022 року Албанія зазнала кібератаки, в якій уряд і міжнародні технологічні компанії звинуватили Міністерство закордонних справ Ірану. Вважається, що це була помста за те, що Албанія надала притулок членам іранської опозиційної групи "Народні моджахеди Ірану", і через два місяці уряд розірвав дипломатичні відносини з Іраном.

Міністерство закордонних справ Ірану заперечило, що Тегеран стоїть за атакою на албанські урядові сайти, і зазначило, що Іран постраждав від кібератак з боку "Народних моджахедів Ірану".

У червні албанська влада провела рейд у таборі для членів групи "Народні моджахеди Ірану", щоб вилучити комп'ютерні пристрої, ймовірно, пов'язані із забороненою політичною діяльністю. Під час рейду загинула одна людина.

З 2013 року близько 2500 іранських вигнанців отримали притулок в Албанії, де вони не мають права займатися жодною політичною діяльністю і повинні дотримуватися законів країни.

Сполучені Штати, НАТО і Європейський союз підтримали Албанію в цій суперечці.