Кибератака заблокировала работу парламента Албании

Парламент Албании сообщил во вторник, что подвергся кибератаке, хакеры пытались получить доступ к его данным и уничтожить их, временно остановив его работу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

В заявлении парламента сказано, что кибератака в понедельник "не коснулась данных системы", и добавлено, что эксперты работают над тем, чтобы выяснить, какие последствия могла иметь эта атака.

В сообщении сказано, что услуги будут восстановлены позже.

Местные СМИ сообщили, что в понедельник кибератакам со стороны иранских хакеров под названием Homeland Justice также подверглись оператор мобильной связи и авиакомпания.

В июле 2022 года Албания подверглась кибератаке, в которой правительство и международные технологические компании обвинили Министерство иностранных дел Ирана. Считается, что это была месть за то, что Албания предоставила убежище членам иранской оппозиционной группы "Народные моджахеды Ирана", и через два месяца правительство разорвало дипломатические отношения с Ираном.

Министерство иностранных дел Ирана отрицало, что Тегеран стоит за атакой на албанские правительственные сайты, и отметило, что Иран пострадал от кибератак со стороны "Народных моджахедов Ирана".

В июне албанские власти провели рейд в лагере для членов группы "Народные моджахеды Ирана", чтобы изъять компьютерные устройства, вероятно, связанные с запрещенной политической деятельностью. Во время рейда погиб один человек.

С 2013 года около 2500 иранских изгнанников получили убежище в Албании, где они не имеют права заниматься никакой политической деятельностью и должны соблюдать законы страны.

Соединенные Штаты, НАТО и Европейский Союз поддержали Албанию в этом споре.