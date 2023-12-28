МЗС Литви і президент обмінялися випадами через ситуацію з призначенням посла у Польщі

Президент Литви Гітанас Науседа та Міністерство закордонних справ обмінялися гострими коментарями з приводу затримки з призначенням нового посла у Польщі.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Між президентом і МЗС вже довго триває суперечка щодо призначення нового посла у Польщі, яка є для Литви одним з найважливіших партнерів. Попередній посол Литви у Польщі Едуардас Борисовас завершив роботу на цій посаді 7 вересня, коли закінчився термін його повноважень, від так посольство у Варшаві не має повноцінного керівника вже чотири місяці.

Глава МЗС Габріелюс Ландсбергіс заявляє, що "не має пояснень" ситуації, та що він вже подавав дві кандидатури, які були відхилені.

Водночас в адміністрації президента кажуть, що запропоновані кандидати не володіли польською на достатньому рівні, та заявляють про "політизацію" призначення і спроби віддати перевагу певним особам.

У четвер Гітанас Науседа в інтерв’ю Delfi TV повторно висловив сумніви у тому, чи процедура відбору кандидатів була проведена належним чином.

"У мене питання, чи був конкурс, чи ні… Тому що імена, які я бачив після першого раунду, подають знову. Напрошується висновок, що конкурс або був фіктивним, або його не було", – заявив президент.

"Чи був конкурс, чи була участь у ньому, і, якщо була, чи відкидалися кандидатури з порушенням правил конкурсу? Потрібно з’ясувати це, і можна буде рухатися далі", – додав він.

"Висловлюємо жаль з приводу того, що президент має у розпорядженні і публічно поширює неправдиву інформацію", – відреагувала речниця глави МЗС Пауліна Левіцкіте.

"Міністр навів детальну хронологію того, як відбувався деполітизований добір кандидатур на очільників дипломатичних представництв", – зазначила вона, додавши, що публічне обговорення кандидатур і зауважень президента "не сприятиме кращому представництву інтересів Литви за кордоном", а також може являти собою порушення законодавства.

Ландсбергіс давав пояснення у комітеті Сейму із закордонних справ. За його словами, пошук кандидатів на посла у Польщі почали у серпні 2022 року, але коли імена подали на розгляд президенту, процес загальмував. Всього провели два конкурси. Він також сказав, що Науседа вносив кандидатури від себе, але, за його словами, вони "не підходили".

Попереднього посла Литви у Польщі Едуардаса Борисоваса відкликали 7 вересня, коли закінчився термін його повноважень.

Минулого місяця Науседа розкритикував Ландсбергіса за слова про неминучу агресію Росії проти балтійських держав у майбутньому, якщо Кремль не зазнає поразки у війні проти України.