Президент Литви попросив главу МЗС заспокоїтися після розмов про неминучу атаку РФ

Президент Литви Гітанас Науседа закликав главу МЗС Габріелюса Ландсбергіса "присісти і заспокоїтися" після того, як той в інтерв'ю заявив, що напад Росії на країни Балтії та інших членів НАТО – лише питання часу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

"За останні тижні чи дні не сталося нічого такого, чого б ми не знали раніше. Однак [...] раптом все почало перебільшуватися", – сказав Науседа журналістам у четвер.

"Я б запропонував міністру закордонних справ просто сісти і заспокоїтися", – додав він.

Нещодавно Ландсбергіс заявив, що Литва повинна готуватися до того, що Росія може продовжити війну проти країн НАТО, якщо не зазнає повної поразки в Україні.

Таким чином, міністр закордонних справ наголосив на необхідності для Литви більше зосередитися на обороні, а для ЄС і США – не тиснути на Україну, щоб вона уклала мирну угоду з Росією.

Ландсбергіс також виступив за запровадження в Литві загального призову.