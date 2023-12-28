МИД Литвы и президент обменялись выпадами из-за ситуации с назначением посла в Польше

Президент Литвы Гитанас Науседа и Министерство иностранных дел обменялись острыми комментариями по поводу задержки с назначением нового посла в Польше.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Между президентом и МИД уже долго продолжается спор вокруг назначения нового посла в Польше, которая является для Литвы одним из важнейших партнеров. Предыдущий посол Литвы в Польше Эдуардас Борисовас завершил работу на этой должности 7 сентября, когда истек срок его полномочий. Посольство в Варшаве не имеет полноценного руководителя уже четыре месяца.

Глава МИД Габриэлюс Ландсбергис заявляет, что "не имеет объяснений" ситуации, и что он уже подавал две кандидатуры, которые были отклонены.

В то же время в администрации президента говорят, что предложенные кандидаты не владели польским на достаточном уровне, и заявляют о "политизации" назначения и попытках отдать предпочтение определенным лицам.

В четверг Гитанас Науседа в интервью Delfi TV повторно выразил сомнения в том, была ли процедура отбора кандидатов проведена должным образом.

"У меня вопрос, был ли конкурс или нет... Потому что имена, которые я видел после первого раунда, подают снова. Напрашивается вывод, что конкурс или был фиктивным, или его не было", – заявил президент.

"Был ли конкурс, было ли участие в нем, и, если было, отвергались ли кандидатуры с нарушением правил конкурса? Нужно выяснить это, и можно будет двигаться дальше", – добавил он.

"Выражаем сожаление по поводу того, что президент имеет в своем распоряжении и публично распространяет ложную информацию", – отреагировала пресс-секретарь главы МИД Паулина Левицките.

"Министр привел подробную хронологию того, как происходил деполитизированный отбор кандидатур на руководителей дипломатических представительств", – отметила она, добавив, что публичное обсуждение кандидатур и замечаний президента "не будет способствовать лучшему представительству интересов Литвы за рубежом", а также может представлять собой нарушение законодательства.

Ландсбергис давал объяснения в комитете Сейма по иностранным делам. По его словам, поиск кандидатов на посла в Польше начали в августе 2022 года, но когда имена подали на рассмотрение президенту, процесс затормозился. Всего провели два конкурса. Он также сказал, что Науседа вносил кандидатуры от себя, но, по его словам, они "не подходили".

Предыдущего посла Литвы в Польше Эдуардаса Борисоваса отозвали 7 сентября, когда истек срок его полномочий.

В прошлом месяце Науседа раскритиковал Ландсбергиса за слова о неизбежной агрессии России против балтийских государств в будущем, если Кремль не потерпит поражение в войне против Украины.