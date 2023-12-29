Міністр оборони Польщі прокоментував інцидент з "невідомим об’єктом" з території України

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш відреагував на інцидент з "невідомим об’єктом", що залетів з території України на польську територію.

Як повідомляє "Європейська правда", про це польський міністр написав у Twitter (X).

"У зв'язку з появою непізнаного об'єкта в польському повітряному просторі державні служби спрацювали негайно", – зазначив він.

Глава Міноборони додав, що перебуває у постійному контакті з президентом, прем'єр-міністром, начальником Генерального штабу і оперативним командувачем Збройних сил.

Раніше стало відомо, що у Польщі зафіксували появу "невідомого об’єкта", що залетів до країни з території України.

Літаючий об'єкт, що рухався з величезною швидкістю, спостерігали жителі гміни Долгобичув у Люблінському воєводстві. Йдеться про околиці Пшеводува – саме в цьому селі рік тому вибухнула ракета, яка прилетіла з-за кордону.

Інформацію про інцидент підтвердило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

Це трапилось на тлі масованого ракетного удару РФ по Україні. В ніч на 29 грудня Росія завдала масованого удару по Україні. Під ударом опинилися Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів, Запоріжжя та інші міста. Є загиблі та поранені.

За даними Повітряних сил, РФ застосувала практично всі типи наявного в неї озброєння.