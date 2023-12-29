У Польщі повідомили про "невідомий об’єкт", що залетів з території України

У Польщі зафіксували появу "невідомого об’єкта", що залетів до країни з території України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Літаючий об'єкт, що рухався з величезною швидкістю, спостерігали жителі гміни Долгобичув у Люблінському воєводстві. Йдеться про околиці Пшеводува – саме в цьому селі рік тому вибухнула ракета, яка прилетіла з-за кордону.

Очевидці повідомляють, що чули сильний шум і свист. Об'єкт рухався на захід.

За даними радіостанції, в околицях Замостя ведуться пошуки. Там мобілізовані значні сили.

Інформації про те, що стався вибух, немає.

Може виявитися, що це було лише тимчасове порушення польського повітряного простору і цей невідомий об'єкт повернувся до України.

Інформацію про інцидент підтвердило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

"У ранкові години в повітряний простір Республіки Польща з боку кордону з Україною влетів невідомий повітряний об'єкт, який з моменту перетину кордону і до моменту зникнення сигналу спостерігався радіолокаційними засобами системи протиповітряної оборони країни. Відповідно до чинних процедур, оперативний командувач задіяв наявні в його розпорядженні сили та засоби". – йдеться у повідомленні.

В ніч на 29 грудня Росія завдала масованого удару по Україні. Під ударом опинилися Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів, Запоріжжя та інші міста. Є загиблі та поранені.

За даними Повітряних сил, РФ застосувала практично всі типи наявного в неї озброєння.

Нагадаємо, у вересні в уряді Польщі офіційно заявили, що у прикордонному селі Пшеводув у листопаді 2022 року, згідно з висновками польських експертів, впала українська ракета радянського або російського виробництва.

Перед цим ЗМІ у Польщі опублікували висновок польських експертів, згідно з якими ракета, яка впала у Пшеводуві, внаслідок чого загинули двоє осіб, була випущена силами української ППО.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда 16 листопада минулого року назвав вибух нещасним випадком. Також він заявляв, що розуміє президента України Володимира Зеленського, який висловив переконання, що ракета була саме російською.

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