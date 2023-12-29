Президент Польщі скликав термінове засідання Бюро нацбезпеки

Президент Польщі Анджей Дуда скликав на 13:00 засідання Бюро національної безпеки після того як стало відомо, що на польську територію з України залетів невідомий об'єкт.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

О 13:00 відбудеться зустріч президента Дуди з главою Міністерства оборони Владиславом Косіняком-Камишем, керівниками Генерального штабу Вєславом Кукулою та генералом Оперативного командування Мацеєм Клішем.

Офіційно тема зустрічі не повідомляється, але можна здогадатися, що мова піде про інцидент, який стався на сході Польщі.

Раніше стало відомо, що у Польщі зафіксували появу "невідомого об’єкта", що залетів до країни з території України.

Літаючий об'єкт, що рухався з величезною швидкістю, спостерігали жителі гміни Долгобичув у Люблінському воєводстві. Йдеться про околиці Пшеводува – саме в цьому селі рік тому вибухнула ракета, яка прилетіла з-за кордону.

Інформацію про інцидент підтвердило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

Це трапилось на тлі масованого ракетного удару РФ по Україні. В ніч на 29 грудня Росія завдала масованого удару по Україні. Під ударом опинилися Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів, Запоріжжя та інші міста. Є загиблі та поранені.

Глава Міноборони Польщі заявив, що перебуває у постійному контакті з президентом, прем'єр-міністром, начальником Генерального штабу і оперативним командувачем Збройних сил.