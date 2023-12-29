У ЗС Польщі розповіли деталі прольоту російської ракети над своєю територією

Російська ракета порушила повітряний простір Польщі близько 7:00 ранку за місцевим часом у п’ятницю, 29 грудня, й перебувала там орієнтовно три хвилини.

Про це на брифінгу заявив оперативний командувач Війська Польського генерал Мацей Кліщ, пише "Європейська правда" з посиланням на РАР.

За словами Кліща, остання ніч "була важкою" для України й "напруженою для всіх елементів польської системи протиповітряної оборони".

Він додав, що весь шлях польоту об'єкта над польською територією відстежувався радіолокаційними системами. Порушення повітряного простору тривало близько трьох хвилин, об’єкт залетів на 40 кілометрів углиб польської території, пояснив генерал.

"У зв'язку з маневрами, які вона здійснювала, і її вильотом з польського повітряного простору, я, як Оперативний командувач, не ухвалював жодних рішень щодо цього об'єкта", – додав оперативний командувач Війська Польського.

Кліщ додав, що ракета потім повернулася в повітряний простір України.

Генеральний штаб Війська Польського раніше заявив, що повітряний простір Польщі в п'ятницю, 29 грудня, порушила російська ракета.

Polsat News із посиланням на джерела раніше повідомив, що, найімовірніше, це була російська крилата ракета Х-22 або Х-101, яка потім знову залетіла в Україну й була збита протиповітряною обороною.

Інцидент стався на тлі масованого ракетного удару РФ по Україні. В ніч на 29 грудня Росія завдала масованого удару по Україні. Під ударом опинилися Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів, Запоріжжя та інші міста. Є загиблі та поранені.