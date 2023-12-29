В ВС Польши рассказали детали пролета российской ракеты над своей территорией

Российская ракета нарушила воздушное пространство Польши около 7:00 утра по местному времени в пятницу, 29 декабря, и находилась там ориентировочно три минуты.

Об этом на брифинге заявил оперативный командующий Войска Польского генерал Мацей Клещ, пишет "Европейская правда" со ссылкой на РАР.

По словам Клища, последняя ночь "была тяжелой" для Украины и "напряженной для всех элементов польской системы противовоздушной обороны".

Он добавил, что весь путь полета объекта над польской территорией отслеживался радиолокационными системами. Нарушение воздушного пространства продолжалось около трех минут, объект залетел на 40 километров вглубь польской территории, пояснил генерал.

"В связи с маневрами, которые она осуществляла, и ее вылетом из польского воздушного пространства, я, как Оперативный командующий, не принимал никаких решений по этому объекту", – добавил оперативный командующий Войска Польского.

Клещ добавил, что ракета затем вернулась в воздушное пространство Украины.

Генеральный штаб Войска Польского ранее заявил, что воздушное пространство Польши в пятницу, 29 декабря, нарушила российская ракета.

Polsat News со ссылкой на источники ранее сообщил, что, скорее всего, это была российская крылатая ракета Х-22 или Х-101, которая затем снова залетела в Украину и была сбита противовоздушной обороной.

Инцидент произошел на фоне массированного ракетного удара РФ по Украине. В ночь на 29 декабря Россия нанесла массированный удар по Украине. Под ударом оказались Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов, Запорожье и другие города. Есть погибшие и раненые.